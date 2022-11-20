Травма Каріма Бензема стане болючим ударом не лише для збірної Франції, а й для статистики.

Нападник Реала виявився першим за 40 років чинним володарем "Золотого м'яча", який пропустить чемпіонат світу, інформує Squawka.

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Востаннє така проблема спіткала Аллана Сімонсена. Нападник Борусії М виграв "Золотий м'яч-1977", але разом зі збірною Данії не пробився на ЧС-1978 у Аргентині. Після цього всі володарі індивідуальної нагороди їздили і на Мундіалі – Карл-Хайнц Румменігге (1982), Мішель Платіні (1986), Марко ван Бастен (1990), Роберто Баджо (1994), Роналдо (1998), Майкл Оуен (2002), Роналдінью (2006), Ліонель Мессі (2010) та двічі Кріштіану Роналду (2014, 2018).

The Ballon d'Or holder has been present at every World Cup since 1982:



◉ 1982 Rummenigge

◉ 1986 Platini

◉ 1990 Van Basten

◉ 1994 Baggio

◉ 1998 Ronaldo

◉ 2002 Owen

◉ 2006 Ronaldinho

◉ 2010 Messi

◉ 2014 Cristiano

◉ 2018 Cristiano



Let's hope Benzema makes it. pic.twitter.com/aApzRoxDLS — Squawka (@Squawka) November 19, 2022

Нагадаємо, Бензема був у заявці збірної Франції, проте отримав травму і не зможе допомогти чинним чемпіонам на ЧС-2022 у Катарі.

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