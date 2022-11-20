Бензема зіпсував серію володарів "Золотого м'яча" на чемпіонатах світу, яка трималася 40 років
Травма Каріма Бензема стане болючим ударом не лише для збірної Франції, а й для статистики.
Нападник Реала виявився першим за 40 років чинним володарем "Золотого м'яча", який пропустить чемпіонат світу, інформує Squawka.
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Востаннє така проблема спіткала Аллана Сімонсена. Нападник Борусії М виграв "Золотий м'яч-1977", але разом зі збірною Данії не пробився на ЧС-1978 у Аргентині. Після цього всі володарі індивідуальної нагороди їздили і на Мундіалі – Карл-Хайнц Румменігге (1982), Мішель Платіні (1986), Марко ван Бастен (1990), Роберто Баджо (1994), Роналдо (1998), Майкл Оуен (2002), Роналдінью (2006), Ліонель Мессі (2010) та двічі Кріштіану Роналду (2014, 2018).
Нагадаємо, Бензема був у заявці збірної Франції, проте отримав травму і не зможе допомогти чинним чемпіонам на ЧС-2022 у Катарі.
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