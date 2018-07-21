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Бензема грубо ответил президенту Наполи, который назвал его дедушкой

17:25 23 Читати українською
Бензема грубо ответил президенту Наполи, который назвал его дедушкой
Карим Бензема / Фото: AS

Форвард Реала Карим Бензема ответил президенту Наполи Де Лаурентис, который назвал его дедушкой.

"Слова Де Лаурентиса? Он сумасшедший", – цитирует француза Goal.

Роналду мог перейти в Наполи вместо Ювентуса

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Карим Бензема может перейти в Наполи и воссоединиться с бывшим наставником "сливочных" Карло Анчелотти, однако президент неаполитанцев Де Лаурентис опроверг эти слухи, назвав Эдинсона Кавани и Карима Бензема дедушками.

Наполи готов предложить 40 млн фунтов за Бензема, – СМИ

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Карим Бензема Карим Бензема Наполи Наполи Италия Карло Анчелотти Карло Анчелотти Аурелио Де Лаурентис Трансферы Чемпионата Италии
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