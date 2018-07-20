Де Лаурентис опроверг трансферы Кавани, Бензема и еще нескольких звезд

Президент итальянского Наполи Аурелио Де Лаурентис прокомментировал трансферные слухи, которые связывают звездных атакующих игроков с "партенопейцами".

"Ди Мария и Бензема? Большая ложь. У меня есть договоренность с Карло Анчелотти. Не понимаю, почему я должен подписывать этих двух, при всем уважении, стариков? Удовлетворять фанов, которые играют в футбол в баре, я не собираюсь. Я их уважаю, но надо сохранять голову холодной, а мне позволить делать свое работу.

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Что касается Кавани, то он зарабатывает 20 млн евро каждые 2 месяца. Без сомнения, это – бриллиант, но я не думаю, что он согласится пойти на двойное уменьшение зарплаты. Если он мне позвонит и скажет, что готов, то я не против. Есть ли соглашение с ним? Полная чушь. Сейчас я не верю в трансфер, и первый об этом говорю.

Фалькао? Глупости. Это фейковые новости, поскольку он больше не забивает. Завершен ли переход Ди Марии? Неправда, очень много неправды", – резюмировал Де Лаурентис в эфире радио Kiss Kiss.

Недавно появилась информация, что Наполи готов предложить 40 млн фунтов за Бензема. В переходе француза якобы был лично заинтересован наставник "партенопейцев" Карло Анчелотти.