toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Де Лаурентис опроверг трансферы Кавани, Бензема и еще нескольких звезд

16:40 98 Читати українською
Де Лаурентис опроверг трансферы Кавани, Бензема и еще нескольких звезд
Карим Бензема / фото из соцсетей

Президент итальянского Наполи Аурелио Де Лаурентис прокомментировал трансферные слухи, которые связывают звездных атакующих игроков с "партенопейцами".

"Ди Мария и Бензема? Большая ложь. У меня есть договоренность с Карло Анчелотти. Не понимаю, почему я должен подписывать этих двух, при всем уважении, стариков? Удовлетворять фанов, которые играют в футбол в баре, я не собираюсь. Я их уважаю, но надо сохранять голову холодной, а мне позволить делать свое работу.

Анчелотті в Наполі: агент Карлетто 007 прийшов зробити революцію і виконати місію антиЮве – яких супертрансферів чекати

Что касается Кавани, то он зарабатывает 20 млн евро каждые 2 месяца. Без сомнения, это – бриллиант, но я не думаю, что он согласится пойти на двойное уменьшение зарплаты. Если он мне позвонит и скажет, что готов, то я не против. Есть ли соглашение с ним? Полная чушь. Сейчас я не верю в трансфер, и первый об этом говорю.

Фалькао? Глупости. Это фейковые новости, поскольку он больше не забивает. Завершен ли переход Ди Марии? Неправда, очень много неправды", – резюмировал Де Лаурентис в эфире радио Kiss Kiss.

Недавно появилась информация, что Наполи готов предложить 40 млн фунтов за Бензема. В переходе француза якобы был лично заинтересован наставник "партенопейцев" Карло Анчелотти.

Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Италия Испания Франция Аурелио Де Лаурентис Трансферы Реал Мадрид Карим Бензема Карим Бензема Радамель Фалькао Радамель Фалькао Наполи Наполи Реал Мадрид Реал Мадрид Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Монако Монако Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Анхел Ди Мария Анхел Ди Мария
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
мин
Прикарпатье
18:30
Балканы
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук