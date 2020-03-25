Бенито раскрыл происхождение своего прозвища

Нигерийский новичок Динамо Бенито объяснил, почему носит на футболке не свое настоящее имя.

"Меня зовут Олабиран Муива, но все называют Бенито. Почему? Это прозвище я получил еще в академии от своего тренера. Мое второе имя – Блесинг, что означает "благословение", а на французском оно звучит как "бенедикйон". С тех пор меня и зовут Бенито", – рассказал полузащитник в интервью Sportarena.

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Напомним, Бенито перешел в Динамо из российского Тамбова в начале февраля 2020 года. 21-летний вингер подписал контракт с "бело-синими" в июне 2023-го. После перехода он уже успел отличиться тремя голами за дубль киевлян.

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