Бенито признался, почему променял российский чемпионат на украинское первенство

Полузащитник Динамо Бенито рассказал о периоде выступлений в чемпионатах Молдовы, Узбекистана, Беларуси и России.

"Я очень неплохо проявил себя в молдавском Саксане и поэтому меня пригласили в большой клуб из Узбекистана – Локомотив Ташкент. Я пытался, хотел играть, даже забил один гол. Но, к сожалению, не смог там закрепиться по молодости. Был слишком юный и где-то не справлялся.

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В Беларуси тоже было непросто, я не смог нормально адаптироваться, было тяжеловато. А вот в России все пошло, как надо. При том, что там очень сильный чемпионат, и серьезные соперники. Но я принял решение покинуть его из-за отсутствия постоянной игровой практики. Я хочу вызываться в сборную Нигерии, поэтому мне нужно постоянно выходить на поле и продолжать прогрессировать", – сказал Бенито в интервью Sportarena.

Напомним, Бенито перешел в Динамо из российского Тамбова в начале февраля 2020 года. 21-летний вингер подписал контракт "с бело-синими" до июня 2023-го. После перехода он уже успел отличиться тремя голами за дубль киевлян.

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