toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Бенито признался, почему променял российский чемпионат на украинское первенство

08:26 69 Читати українською
Бенито признался, почему променял российский чемпионат на украинское первенство
Бенито / Фото из открытых источников

Полузащитник Динамо Бенито рассказал о периоде выступлений в чемпионатах Молдовы, Узбекистана, Беларуси и России.

"Я очень неплохо проявил себя в молдавском Саксане и поэтому меня пригласили в большой клуб из Узбекистана – Локомотив Ташкент. Я пытался, хотел играть, даже забил один гол. Но, к сожалению, не смог там закрепиться по молодости. Был слишком юный и где-то не справлялся.

Бенито назвал главные проблемы с переходом в Динамо

В Беларуси тоже было непросто, я не смог нормально адаптироваться, было тяжеловато. А вот в России все пошло, как надо. При том, что там очень сильный чемпионат, и серьезные соперники. Но я принял решение покинуть его из-за отсутствия постоянной игровой практики. Я хочу вызываться в сборную Нигерии, поэтому мне нужно постоянно выходить на поле и продолжать прогрессировать", – сказал Бенито в интервью Sportarena.

Напомним, Бенито перешел в Динамо из российского Тамбова в начале февраля 2020 года. 21-летний вингер подписал контракт "с бело-синими" до июня 2023-го. После перехода он уже успел отличиться тремя голами за дубль киевлян.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову

blog_ava
Рома затеяла неожиданный обмен игроками с Ювентусом
00:45
277
Теги
Видеоновости Динамо Киев Динамо Киев Саксан Саксан Локомотив Ташкент Олабиран Муйива (Бенито) Олабиран Муйива (Бенито)
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
9
час
:
45
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук