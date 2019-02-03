Бенфика в суперматче победила в дерби Спортинг на глазах Роналду – видео голов и обзор матча

В матче 20 тура Примейра лиги Бенфика на выезде победила в лиссабонском дерби Спортинг, Криштиану Роналду присутствовал на матче. Смотрите видео голов и обзор матча.

Португалия. Примейра лига, 20 тур

Спортинг – Бенфика – 2:4

Голы: Фернандеш, 43, Дост, 89 (пен.) – Сеферович, 11, Феликс, 36, Диас, 46, Пицци, 72 (пен.)

Удаление: Влаходимос (Бенфика), 85

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Спортинг в главном противостоянии Португалии принимал на Жозе Альваладе Бенфику. На матче присутствовал воспитанник "львов" Криштиану Роналду.

В обоих таймах гости забили 2 гола, а хозяева отличились только по 1 разу. Таким образом, Бенфика победила со счетом 4:2, набрала 47 очков и продолжает преследовать Порту в чемпионской гонке. Спортинг на 4 позиции с 39 очками.