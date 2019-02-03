Бенфіка у суперматчі перемогла в дербі Спортінг на очах Роналду – відео голів та огляд матчу

У матчі 20 туру Прімейри ліги Бенфіка на виїзді перемогла в лісабонському дербі Спортінг, Кріштіану Роналду був присутній на матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Португалія. Прімейра ліга, 20 тур

Спортінг – Бенфіка – 2:4

Голи: Фернандеш, 43, Дост, 89 (пен.) – Сеферовіч, 11, Фелікс, 36, Діас, 46, Піцці, 72 (пен.)

Вилучення: Влаходімос (Бенфіка), 85

Роналду за результативністю в Ювентусі наблизився до легендарного Трезеге

Спортінг у головному протистоянні Португалії приймав на Жозе Альваладе Бенфіку. На матчі був присутній вихованець "левів" Кріштіану Роналду.

В обидвох таймах гості забили 2 голи, а господарі відзначились лише по 1 разу. Таким чином, Бенфіка здобула перемогу з рахунком 4:2, набрала 47 очок і продовжує переслідувати Порту в чемпіонській гонці. Спортінг на 4 позиції з 39 очками.