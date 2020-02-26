Бенфика – Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы

Шахтер встретится с Бенфикой в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы 2019/20. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок 1/16 финала Лиги Европы Бенфика – Шахтер состоится 27 февраля в Лиссабоне на Эштадиу да Луж. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Матч Бенфика – Шахтер онлайн в прямом эфире будет транслировать телеканал "Футбол 1", начиная с 21:55. Кроме этого, игру можно посмотреть на платформе Olltv. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, первая часть двухматчевого противостояния завершилась победой Шахтера – чемпион Украины одолел португальских гостей в Харькове. Чтобы попасть в 1/8 финала Лиги Европы, "горнякам" нужно не проиграть Бенфике на выезде, или привезти из Лиссабона минимальное результативное поражение, начиная от 3:2.

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