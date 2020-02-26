toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - БАВАРИЯ РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СИТИ АРТЕМ БЕСЕДИН

Бенфика – Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы

11:10 80 Читати українською
Бенфика – Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы
Бенфика – Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы 27 февраля 2020 / ФК Шахтер

Шахтер встретится с Бенфикой в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы 2019/20. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

 

Поединок 1/16 финала Лиги Европы Бенфика – Шахтер состоится 27 февраля в Лиссабоне на Эштадиу да Луж. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы

Матч Бенфика – Шахтер онлайн в прямом эфире будет транслировать телеканал "Футбол 1", начиная с 21:55. Кроме этого, игру можно посмотреть на платформе Olltv. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, первая часть двухматчевого противостояния завершилась победой Шахтера – чемпион Украины одолел португальских гостей в Харькове. Чтобы попасть в 1/8 финала Лиги Европы, "горнякам" нужно не проиграть Бенфике на выезде, или привезти из Лиссабона минимальное результативное поражение, начиная от 3:2.

Шахтер – Бенфика: украинец с рекордом ЛЕ, плохой результат, неожиданный игрок матча и VAR против дончан

blog_ava
Ліга чемпіонів, озвучено сенсаційний план нового формату – як Динамо хочуть допомогти пробитись в етап мільйонерів
09:00
1013
Теги
Шахтер Шахтер Бенфика Бенфика Лига Европы Бенфика - Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
1
мин
Брага
19:00
Рейнджерс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук