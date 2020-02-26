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Бенфіка – Шахтар: де дивитися матч Ліги Європи

11:10 190 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: де дивитися матч Ліги Європи
Бенфіка – Шахтар: де дивитися матч Ліги Європи 27 лютого 2020 / ФК Шахтар

Шахтар зустрінеться з Бенфікою в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи 2019/20. Де дивитись гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

 

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Бенфіка – Шахтар відбудеться 27 лютого в Лісабоні на Ештадіу да Луж. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Бенфіка – Шахтар: прогноз на матч Ліги Європи

Матч Бенфіка – Шахтар онлайн у прямому ефірі транслюватиме телеканал "Футбол 1", починаючи з 21:55. Крім того, гру можна переглянути на платформі Olltv. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, перша частина двоматчевого протистояння завершилася перемогою Шахтаря – чемпіон України здолав португальських гостей у Харкові. Щоб потрапити в 1/8 фіналу Ліги Європи, "гірникам" потрібно не програти Бенфіці на виїзді, або привезти з Лісабона мінімальну результативну поразку, починаючи від 3:2.

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