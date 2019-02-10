Бенфика поиздевалась над Насьоналем – "орлы" победили со счетом 10:0

Бенфика в матче 21 тура чемпионата Португалии уничтожила Насьонал.

Чемпионат Португалии 2018/19, 21-й тур

Бенфика – Насьонал – 10:0

Голы: Гримальдо, 1, Сеферович, 21,28, Жоау, 50, Пицци, 54 (пен.), Ферро, 56, Диас, 64, Жонас, 85,90, Силва, 88

Манчестер Сити – Челси – 6:0 – видео голов и обзор матча

Бенфика дома справилась с Насьоналем, зрители на стадионе стали свидетелями настоящего избиения. "Орлы" имеют в активе 50 очков и находятся на 2 месте в таблице, от Порту их отделяет всего 1 пункт.