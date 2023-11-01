Во 2-м раунде кубка лиги Бенфика победила Аруку (2:0). Читайте отчет об игре и смотрите обзор встречи на "Футбол 24".

Португалия, Кубок лиги, 2-й тур, группа В

Арука – Бенфика – 0:2

Голы: Ди Мария, 26, Кабрал, 74

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В первом матче нынешнего розыгрыша Кубка португальской лиги Бенфика на выезде одолела Аруку. Традиционно в основе "орлов" вышел Анатолий Трубин, а в начале второго тайма в составе хозяев появился Богдан Милованов.

Уже в начале матча Ди Мария закручивал с линии штрафной в дальний угол – не хватило считанных сантиметров. Соперник ответил опасным стандартом – очень неточно. На 17-й минуте Аурснес стрелял из-под защитника из района штрафной – впритык с левой стойкой.

В середине тайма Ди Мария все-таки забил, мастерски исполнив удар со штрафного. Первый по-настоящему опасный удар по воротам Трубина гости сделали лишь на 32-й минуте – добивание после отскока по центру украинец легко забрал. Уже в добавленное время Анатолий среагировал на удар головой из района одиннадцатиметровой отметки.

Арука могла сравнивать сразу после перерыва: опасно стрелял Морлае, но Мохико не успел замкнуть на дальней штанге. На 54-й минуте партнеры вывели Марио один на один с кипером и Жоау пяткой эффектно переправил сферу под дальнюю штангу, удвоив преимущество Бенфики. VAR, однако, зафиксировал офсайд и счет остался без изменений. На экваторе второй сорокапятиминутки на свидание с голкипером убежал Кабрал, и к голу бразильца уже не было никаких претензий. "Орлы" могли выносить соперника с хоккейным счетом, но мяч упорно не лез в ворота.

Победа принесла Бенфике три балла и подняла на первую строчку турнирной таблицы группы В. Арука (также с 3-мя пунктами) вторая, АВС пока без очков. Победитель группы проходит в плей-офф турнира.

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