Півзахисник Бенфіки та збірної Аргентини Енцо Фернандес вже став ціллю для багатьох європейських грандів.

"Орли" не бажають продавати Енцо за 100 млн євро – саме таку пропозицію Бенфіка отримала щодо переходу аргентинця, повідомляє Albiceleste Talk.

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Цікаво, що пропозиція надійшла не від Ліверпуля, який останнім часом пов'язують з підписанням хавбека. У трансфері Енцо також зацікавлені Реал, ПСЖ, Ман Сіті, Манчестер Юнайтед та Челсі.

До слова, Енцо Фернандес проводить свій перший сезон у Європі. 21-річний аргентинець лише минулого літа перебрався у Бенфіку, за яку встиг зіграти 24 матчі в усіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 5 асистів. На ЧС-2022 в його активі 1+1 за 5 матчів.

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