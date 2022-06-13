Бенфика на своем официальном сайте объявила о договоренности с Ливерпулем насчет продажи Нуньеса.

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Сумма перехода составляет 75 млн евро, однако с учетом разнообразных бонусов она может достигнуть 100 млн. Теперь осталось, чтобы нападающий подписал соглашение с Ливерпулем.

К слову, уругваец перешел в Бенфику в 2020 году из Альмерии за 24 млн евро. В 84-х матчах за "орлов" Дарвин забил 47 мячей и отдал 16 ассистам.

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