Поединок 12-го тура чемпионата Португалии между Белененсешем и Бенфикой можно смело назвать одним из самых абсурдных матчей в истории футбола.

Чемпионат Португалии 2021/22, 12-й тур

Белененсеш – Бенфика – 0:7

Голы: Кау, 1, (аг.), Сеферович, 14, 39, (пен.), Вайгль, 27, Нуньес, 32, 36, 45

Банальный матч португальского первенства привлек внимание болельщиков со всего мира еще до его начала – Белененсеш вышел на матч против Бенфики лишь с 9-ю игроками в составе (номинальный вратарь сыграл в поле). Причиной стала массовая вспышка COVID-19 в составе Белененсеша.

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Несмотря на неравные составы, команды начали игру. Бенфика уже на первой минуте вышла вперед благодаря автоголу Кау. Далее последовало просто издевательство над соперником – "орлы" отгрузили еще 6 голов в ворота Белененсеша еще до перерыва.

Второй тайм поединка продлился всего 3 минуты. Белененсеш вернулся с перерыва, имея в составе 7 игроков. Жоау Монтейру упал на поле из-за травмы, и арбитры приняли решение завершить матч, поскольку на поле осталось всего 6 футболистов в составе Белененсеша (минимальное количество игроков – 7).

Таким образом, арбитр зафиксировал победу Бенфики 7:0, что позволило существенно улучшить разницу голов команде Яремчука, и подняться на первое место в турнирной таблице.

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