Бенфика объявила об уходе Жезуша
Жорж Жезуш покинул кресло главного тренера "орлов".
Бенфика расторгла контракт с португальским тренером Жорже Жезушем, сообщает официальный сайт клуба.
Бенфика рассматривает трех кандидатов на должность тренера – Фонсека в списке команды Яремчука
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Бенфика продолжит выполнять свои финансовые обязанности перед тренером и выплачивать ему зарплату, пока Жезуш не найдет новый клуб.
По слухам, португальский специалист может в ближайшее время возглавить бразильский Фламенго.
Жезуш возглавлял "орлов" полтора года. Напомним, команда Романа Яремчука сенсационно вышла из группы Лиги чемпионов, оставив позади Барселону и Динамо. После 15 туров португальского первенства Бенфика расположилась на третьей строчке.
Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів