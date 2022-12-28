Бенфика расторгла контракт с португальским тренером Жорже Жезушем, сообщает официальный сайт клуба.

Бенфика рассматривает трех кандидатов на должность тренера – Фонсека в списке команды Яремчука

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Бенфика продолжит выполнять свои финансовые обязанности перед тренером и выплачивать ему зарплату, пока Жезуш не найдет новый клуб.

По слухам, португальский специалист может в ближайшее время возглавить бразильский Фламенго.

Жезуш возглавлял "орлов" полтора года. Напомним, команда Романа Яремчука сенсационно вышла из группы Лиги чемпионов, оставив позади Барселону и Динамо. После 15 туров португальского первенства Бенфика расположилась на третьей строчке.

Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів