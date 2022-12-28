Бенфіка розірвала контракт із португальським тренером Жорже Жезушем, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою. Бенфіка продовжить виконувати свої фінансові обов'язки перед тренером та виплачуватиме йому зарплатню, поки Жезуш не знайде собі новий клуб.

За чутками, португальський фахівець може найближчим часом очолити бразильський Фламенго.

Жезуш очолював "орлів" півтора року. Нагадаємо, команда Романа Яремчука сенсаційно вийшла з групи Ліги чемпіонів, залишивши позаду Барселону та Динамо. Після 15-ти турів португальської першості Бенфіка розташувалась на третій сходинці.

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