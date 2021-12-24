Как известно, Бенфика накануне упустила шанс выйти в четвертьфинал Кубка Португалии, разгромно уступив Порту 0:3 в 1/8 финала турнира. Одним из "героев" матча стал украинский форвард Роман Яремчук, действия которого еще долго будут обсуждать болельщики обеих команд.

Яремчук едва не спровоцировал драку в Кубке Португалии – Бенфика позорно уступила Порту и вылетела

Наш легионер, появившийся на поле после перерыва, сначала едва не устроил потасовку с Тареми. А потом решил пообщаться с полузащитником "драконов" Отавио. Прикрыв рот рукой, украинец высказывал сопернику явно не комплимент. Однако провокация Яремчука не удалась. Реакция бразильца была красноречивой – он просто указал Роману на табло со счетом (3:0).

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