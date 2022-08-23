Первый матч против Бенфики завершился безапелляционным поражением со счетом 0:2, но надежда на чудо еще не умерла. Лиссабонцы демонстрировали не очень убедительную игру против компактного блока, одолев киевлян благодаря классу и ошибкам "бело-синих" – в то же время футбол Динамо в отдельных аспектах приятно удивил. Существовала малейшая вероятность, что при правильных тактических и кадровых изменениях, а также при большом фарте можно будет за что-то зацепиться.

Бенфика – Динамо – видео голов

Правда, стартовые составы серьезно охладили пыл фанатов. Из-за травм Мирча Луческу не мог рассчитывать на Цыганкова и Попова, которых заменили Караваев и Сирота соответственно. В основу вернулся Сидорчук, а Вивчаренко вышел вместо Дубинчака. Вместе с тем, на поле вышли Шепелев (провалился в Лодзи) и Беседин, хотя на позициях левого вингера или форварда многие ожидали увидеть Ваната.

Португальские СМИ после первой встречи много говорили о возможности выхода резервного состава вместе с Яремчуком в основе, однако Роджер Шмидт не стал действовать таким образом.

К сожалению, выступить так же перспективно, как и в Лодзи, динамовцам не удалось. Сложно сказать, что им вообще удалось в первом тайме. "Бело-синие" за 45+ минут провели всего один удар по воротам – со стандарта. В стенку. Больше ничего не вышло, что и не удивительно, когда не можешь связать хотя бы 2-3 передачи за одно владение. Не было ни фирменных рывков левым флангом с переводом (две-три попытки завершились потерями мяча), не было атаки глубины, не было вообще никакой опасности у ворот Влаходимоса.

Киевляне же могли пропускать уже на 4-й минуте в результате обыграша Рафы Силвы с Нересом в нашей штрафной. Португалец пробивал с линии вратарской, но не попал в ближний угол. На 9-й минуте Жоау Мариу завершал прострел в центр штрафной (удар накрыли), а на 12-й Отаменди перепрыгнул Беседина и замкнул подачу с углового на дальнюю штангу – Бущан вытащил мяч из левой девятки!

Еще через семь минут отличиться мог Гримальдо. Алекс показал Шапаренко, как нужно выполнять штрафные – после его выстрела метров с 24 сфера полетела в правую девятку, но облизнула штангу. Еще через две минуты Гонсалу Рамуш сбросил навес Фернандеса на центр штрафной, а Нерес, пожонглировав мячом, пробил бисиклетой. Бущан парировал. На 25-й минуте с дальнего расстояния над воротами выстрелил Рамуш.

Бенфика просто издевалась над Динамо. Команда быстро возвращала мяч, заплетала эффектные комбинации и очень легко заходила в штрафную. Наконец, на 27-й минуте такой футбол завершился логическим взятием ворот. Гол оказался досадным, ведь это был чистый повтор эпизода Отаменди-Беседина с 12-й минуты – только теперь парировать удар Николаса в тот же угол Бущану не удалось. 1:0.

Удивительно, но этот гол не заставил "орлов" куражиться. Напротив – на 30-х минутах они ощутимо сбавили обороты, позволив Динамо стерильно перекатывать мяч и редко тревожили оборону "бело-синих". Очевидно, португальцы знали, что подопечным Мирчи Луческу не требуется какого-либо давления, чтобы пропустить еще один мяч – именно так и произошло на 40-й минуте. Сирота выполнил неточную передачу поперек линии штрафной, а Рафа Силва перехватил сферу и обыграл Бущана. 2:0.

Не успели динамовцы понять, что камбэка не будет, как прилетел третий гол. На 42-й минуте Буяльский потерял мяч на фланге, после чего Гонсалу Рамуш выкатил шикарный пас на правый край штрафной под удар Нересу. Давид подстроился под левую ногу и завернул мяч в дальний угол. 3:0! Разгром.

Второй тайм начался без замен. Бенфика сразу же пошла вперед, но сбила свой ритм столкновением Рамуша и Рафы Силвы на 48-й минуте – оба разбили голову. Рамуша пришлось снять с игры. На поле появился Муса, однако забивать на 53-й минуте должен был Нерес. Правый вингер "орлов" сместился с правого края в центр, проскочив нескольких динамовцев, и нанёс плотный удар с линии штрафной – Бущан выручил.

Достаточно быстро игроки Бенфики поняли, что дело сделано и нужно готовиться к чемпионату. Подопечные Роджера Шмидта в последние полчаса стали бить баклуши, замедлив темп передач, снизив интенсивность единоборств и забыв об обострении у чужих ворот. Динамо начало активнее работать с мячом и даже имело шансы размочить счет.

Правда, их было совсем мало. На 63-й минуте Сидорчук едва не создал шедевр, увидев выход Влаходимоса из ворот и выстрелив из центра поля – мяч пролетел над перекладиной, упав на наружную сторону сетки. На 71-й минуте Буяльский воспользовался грубой обрезкой Вайгля, влетев в штрафную, однако он так и не понял, что делать дальше. Вот и вся острота. Выход Ваната и Дубинчака на 64-й минуте никак не помог улучшить ситуацию.

Роджер Шмидт в середине второго тайма провел тройную замену, выпустив Араужу, Гонсалвеша и того же Вайгля. Разбегавшись, они помогли перехватить контроль над матчем, что вылилось в несколько моментов . Так, на 79-й минуте Гонсалвеш влетел на левый край штрафной площадки и низом пробил в ближний угол (Бущан спас), а на 83-й Мариу замкнул прострел Гримальдо на дальнюю штангу – впрочем, он немножко не попал в створ ворот. Кроме того, на 85-й Фернандес пробивал из центра штрафной после передачи Вайгля с правого фланга, но немец попал в голкипера.

В конце концов финальный свисток зафиксировал победу Бенфики со счетом 3:0. Динамо завершило борьбу за выход в Лигу чемпионов на стадии плей-офф. Далее шагают "орлы", а подопечные Мирчи Луческу продолжат свой путь на групповом этапе Лиги Европы.

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