toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Португалия
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ВАККЕР ЭВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Бенфика – Спортинг – 2:1 – видео голов и обзор матча

08:50 23 Читати українською
Бенфика – Спортинг – 2:1 – видео голов и обзор матча
Бенфика – Спортинг – 2:1 / ФК Бенфика

Бенфика в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии дома победила Спортинг. Смотрите видео голов и обзор матча.

Кубок Португалии, 1/2 финала, 1-й матч

Бенфика – Спортинг – 2:1

Голы: Габриел, 16, Илори, 64 (аг) – Фернандеш, 83

Кубок Португалии: Бенфика минимально переиграла Спортинг в лиссабонском дерби

Бенфика и Спортинг второй раз за несколько дней сошлись в лиссабонском дерби. На этот раз в рамках полуфинала Кубка Португалии на Эштадиу Да Луш. Хозяева до последней десятиминутки вели в счете 2:1, пока Фернандеш не отыграл один гол. "Орлы" одержали минимальную победу, но все будет решаться на Жозе Альваладе.

Теги
Бенфика Бенфика Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Португалия Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
11
мин
Лацио
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук