Бенфика – Спортинг – 2:1 – видео голов и обзор матча

Бенфика в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии дома победила Спортинг. Смотрите видео голов и обзор матча.

Кубок Португалии, 1/2 финала, 1-й матч

Бенфика – Спортинг – 2:1

Голы: Габриел, 16, Илори, 64 (аг) – Фернандеш, 83

Кубок Португалии: Бенфика минимально переиграла Спортинг в лиссабонском дерби

Бенфика и Спортинг второй раз за несколько дней сошлись в лиссабонском дерби. На этот раз в рамках полуфинала Кубка Португалии на Эштадиу Да Луш. Хозяева до последней десятиминутки вели в счете 2:1, пока Фернандеш не отыграл один гол. "Орлы" одержали минимальную победу, но все будет решаться на Жозе Альваладе.