Бенфіка – Спортінг – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Бенфіка у першому матчі 1/2 фіналу Кубка Португалії вдома перемогла Спортінг. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Кубок Португалії, 1/2 фіналу, 1-й матч

Бенфіка – Спортінг – 2:1

Голи: Габріел, 16, Ілорі, 64 (аг) – Фернандеш, 83

Кубок Португалії: Бенфіка мінімально перемогла Спортінг в лісабонському дербі

Бенфіка та Спортінг вдруге за кілька днів зійшлись у лісабонському дербі. На цей раз у рамках півфіналу Кубка Португалії на Ештадіу Да Луш. Господарі до останньої десятихвилинки вели в рахунку 2:1, поки Фернандеш не відквитав один гол. "Орли" здобули мінімальну перемогу, але все вирішуватиметься на Жозе Альваладе.