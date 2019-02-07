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Кубок Португалии: Бенфика минимально переиграла Спортинг в лиссабонском дерби

00:46 6 Читати українською
Кубок Португалии: Бенфика минимально переиграла Спортинг в лиссабонском дерби
Бенфика – Спортинг / Фото juditesousa

Состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Португалии.

Кубок Португалии, 1/2 финала, 1-й матч

Бенфика – Спортинг – 2:1

Голы: Габриэл, 16 Илори, 64 (аг) – Фернандес, 83

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Бенфика на правах хозяев демонстрировала лишь минимальное преимущество над соперником. Но этого оказалось достаточно, чтобы дважды отличиться в воротах Спортинга. Гости не хотели покидать поле с пустыми руками и внесли интригу в ответный матч, отквитав один гол.

2-й раунд этого лиссабонского противостояния состоится 3 апреля.

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Бенфика Бенфика Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Португалия
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