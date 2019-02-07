Кубок Португалии: Бенфика минимально переиграла Спортинг в лиссабонском дерби

Англия — 00:47 223
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Манчестер Сити победил Эвертон и возглавил АПЛ: ужас стандартов для "ирисок", Зинченко не светит шанс в чемпионате
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Динамо – Нью-Инглэнд Революшн: капитан и защита разочаровывают, 3 игрока на плюс, 4 – в минусУкраина — 6 фев 1101
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Динамо – Нью-Инглэнд Революшн: прямая трансляцияУкраина — 6 фев 2026
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Яремчук, Бондаренко, Коломоєць та ще 6 гравців, яких розкрив Володимир ШаранСергій Тищенко — 6 фев 2431
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Иско и Регилон едва не подрались перед Эль Классико, – журналистИспания — 6 фев 602
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