Кубок Португалии: Бенфика минимально переиграла Спортинг в лиссабонском дерби

Состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Португалии.

Кубок Португалии, 1/2 финала, 1-й матч

Бенфика – Спортинг – 2:1

Голы: Габриэл, 16 Илори, 64 (аг) – Фернандес, 83

Бенфика в суперматче победила в дерби Спортинг на глазах Роналду – видео голов и обзор матча

Бенфика на правах хозяев демонстрировала лишь минимальное преимущество над соперником. Но этого оказалось достаточно, чтобы дважды отличиться в воротах Спортинга. Гости не хотели покидать поле с пустыми руками и внесли интригу в ответный матч, отквитав один гол.

2-й раунд этого лиссабонского противостояния состоится 3 апреля.