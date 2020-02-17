Бенфика – Шахтер: как живет Лиссабон в ожидании битвы за 1/8 финала Лиги Европы

Представитель Шахтера побывал в столице Португалии, чтобы почувствовать настроения местных болельщиков перед битвой Бенфики и "горняков" в 1/16 Лиги Европы.

Официальный Youtube-канал донецкого клуба поделился видео, в котором "разведчик" Шахтера побывал в логове соперника.

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Напомним, уже 20 февраля, в рамках 1/16 финала Лиги Европы Шахтер в Харькове будет принимать Бенфику. Начало матча в 19:55. Через неделю, 27 февраля, в Лиссабоне состоится ответный матч.

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