Бенфіка – Шахтар: як живе Лісабон в очікуванні битви за 1/8 фіналу Ліги Європи

Представник Шахтаря побував у столиці Португалії, щоб відчути настрої місцевих вболівальників перед битвою Бенфіки та "гірників" в 1/16 Ліги Європи.

Офіційний Youtube-канал донецького клубу поділився відео, в якому "розвідник" Шахтаря побував у лігві суперника.

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Нагадаємо, вже 20 лютого, у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар у Харкові прийматиме Бенфіку. Початок матчу о 19:55. За тиждень, 27 лютого, у Лісабоні відбудеться матч-відповідь.

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