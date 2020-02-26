Бенфика – Шахтер: хавбек лиссабонцев Самарис сможет сыграть против "горняков"

Наставник Бенфики Бруно Лаге сможет рассчитывать на полузащитника Андреаса Самариса в матче с Шахтером.

Повреждение греческого хавбека во вчерашнем матче чемпионата Португалии против Жил Висенте оказалось несерьезным, информирует A Bola. 30-летний футболист будет готов принять участие в матче 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

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К слову, лучший бомбардир Бенфики в текущем сезоне Карлос Винисиус также сможет сыграть против украинской команды, несмотря на то, что вчера покинул поле на носилках.

Напомним, матч на лиссабонском стадионе Да Луж состоится в четверг, 27 февраля. Начало – в 22:00.

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