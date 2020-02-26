toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИОН - ЮВЕНТУС НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА БЕНФИКА - ШАХТЕР

Бенфика – Шахтер: хавбек лиссабонцев Самарис сможет сыграть против "горняков"

17:51 40 Читати українською
Бенфика – Шахтер: хавбек лиссабонцев Самарис сможет сыграть против "горняков"
Андреас Самарис / A Bola

Наставник Бенфики Бруно Лаге сможет рассчитывать на полузащитника Андреаса Самариса в матче с Шахтером.

 

Повреждение греческого хавбека во вчерашнем матче чемпионата Португалии против Жил Висенте оказалось несерьезным, информирует A Bola. 30-летний футболист будет готов принять участие в матче 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

Бенфика – Шахтер: лучший бомбардир португальцев восстановился перед решающей битвой Лиги Европы

К слову, лучший бомбардир Бенфики в текущем сезоне Карлос Винисиус также сможет сыграть против украинской команды, несмотря на то, что вчера покинул поле на носилках.

Напомним, матч на лиссабонском стадионе Да Луж состоится в четверг, 27 февраля. Начало – в 22:00.

"Новий Зідан" погрожує Шахтарю у Лізі Європи – "воскресіння", на яке чекали 5 років, з приниженням партнера Ракицького

blog_ava
Бавария розгромила Челси в 1/8 ЛЧ: мастер-класс по топ-футболу для лондонцев, полезный Гнабри и впечатляющий Левандовски
03:54
711
Теги
Бенфика Бенфика Лига Европы Бенфика - Шахтер Андреас Самарис Андреас Самарис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
мин
Брага
19:00
Рейнджерс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук