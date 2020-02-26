Бенфіка – Шахтар: хавбек лісабонців Самаріс зможе зіграти проти "гірників"

Наставник Бенфіки Бруно Лаге зможе розраховувати на півзахисника Андреаса Самаріса у матчі з Шахтарем.

Пошкодження грецького хавбека у вчорашньому матчі чемпіонату Португалії проти Жил Вісенте виявилося несерйозним, інформує A Bola. 30-річний футболіст буде готовий взяти участь у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

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До слова, найкращий бомбардир Бенфіки в поточному сезоні Карлос Вінісіус також зможе зіграти проти української команди попри те, що вчора покинув поле на ношах.

Нагадаємо, матч на лісабонському стадіоні Да Луж відбудеться у четвер, 27 лютого. Початок – о 22:00.

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