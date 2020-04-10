Белорусские Неман и Белшина расписали ничью – героями стали экс-игроки Карпат

В рамках 4-го тура чемпионата Беларуси Неман и Белшина не смогли выявить сильнейшего, а главными героями стали бывшие игроки Карпат. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси 2020, 4-й тур

Неман – Белшина – 1:1

Голы: Кадимян, 42 – Ковель, 59

Неман неожиданно не смог обыграть аутсайдера чемпионата Беларуси Белшина. При довольно вязкой игре хозяева вышли вперед в счете, автором гола стал Гегам Кадимян. Однако во второй половине Белшина выровняла положение. Спасителем стал также бывший нападающий Карпат Леонид Ковель (выступал за "львов" с зимы 2007 по июль 2008 года).

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Таким образом, Белшина набрала первое очко в текущем розыгрыше чемпионата, а Неман с 5 пунктами расположился на 8 строчке.

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