Юношеская лига УЕФА 2023/24

Группа H, 4 тур

Шахтер U-19 – Барселона U-19 – 0:3

Голы: Кальдеро, 16, Дани Родригес, 58, Наварро, 62

Удаление: Глущенко, 64

Матч Шахтер U-19 – Барселона U-19 стартовал в 13:00 по киевскому времени. Поединок 4-го тура Юношеской лиги УЕФА 2023/24 сыграли на стадионе Эдмунд-Пламбек в городке Нордерштедт – пригороде Гамбурга.

Поединок между этими командами в Испании завершился со счетом 2:0 в пользу "сине-гранатовых". После 3-х туров Барселона U-19 набрала 9 очков, Порту имел 6, Шахтер – 3, а Антверпен с нулем замыкал таблицу группы H. Победа гарантировала Барселоне минимум второе место и выход в плей-офф, а вот команде Алексея Белика проигрывать нельзя было – тогда "горняки" рисковали отпустить Порту на 6 очков за два тура до завершения группового этапа.

Шахтер U-19 – Барселона U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА

Именно Шахтер на первых минутах активнее пошел вперед, но моменты у ворот Барсы "горняки" не создавали. А на 9-й минуте едва не пропустили. Ошибка при выходе из обороны привела к выходу почти один на один – Владислав Кравец спас Шахтер после удара Эспарта. Заметно нервничали подопечные Белика в дебюте игры – элементарных ошибок в их действиях было достаточно.

Снова момент у ворот Шахтера – удар с лета заблокировали. Барселона перехватила инициативу, прижав "горняков" к их воротам. К слову, наставник "баугранас" Оскар Лопес существенно изменил состав по сравнению с первым матчем. В частности, Дарвих и Хуан Эрнандес, которые тогда забили, оказались вне заявки. Но, как выяснилось, испанская команда справилась и без них.

Большое количество огрехов от дончан таки привело к быстрому пропущенному мячу. На 16-й минуте после очередной ошибки украинцев Ниль Кальдеро открыл счет. Кравец неудачно выбил мяч, Дани Родригес сыграл на перехвате и навесил на Кальдеро, который с лета вбил круглого в сетку.

Goallll Nil Caldero, Assist Dani Rodríguez ️ pic.twitter.com/zhdUwunQpR — Shivam Mishra (@barcanation6) November 7, 2023

Шахтер ответил двумя острыми стандартами, однако кипер Барселоны Арон Якобишвили в игру не вступал. А вот кипер "горняков" снова ошибся, выбивая мяч, но на этот раз Барселона его простила, не сумев удвоить счет. Без мяча испанцы играли тоже солидно – активно шли в прессинг, заставляя дончан регулярно обрезаться. Нельзя сказать, что Шахтер существенно уступал Барсе по игре, однако нервозность и ошибки "горняков" решили судьбу первого тайма, завершившегося со счетом 0:1 не в их пользу.

В начале второй половины "горняки" провели неплохую атаку, но прострел с левого фланга не нашел адресата. Ответ Барселоны был куда острее – Кравец в прыжке потянул удар Дани Родригеса из пределов штрафной. Но как не забил Шахтер на 51-й минуте! В течение нескольких секунд Якобишвили выдал двойной сейв после ударов в упор, а Глущенко зарядил мимо дальней девятки! Лучший момент в матче и чудо-игра вратаря Барселоны. Наказание за такую нереализацию было показательным.

- Incredible save by Áron Yaakobishvili vs Shakhtar U19! pic.twitter.com/Bs8Pn4DDsF — Barça Buzz (@Barca_Buzz) November 7, 2023

Вскоре игроки "оранжево-черных" просили пенальти, но арбитр не зафиксировал игры рукой. И тут же Барселона забила второй гол. Дани Родригес на крейсерской скорости промчался полполя и эффектно перебросил Кравца. Блестяще разобрался нападающий "блаугранас" – 0:2.

- Dani Rodriguez scores a great goal to make it 2-0 to Barça U19 vs Shakhtar U19!pic.twitter.com/jXCGiIfsUS — Barça Buzz (@Barca_Buzz) November 7, 2023

Фанаты, которых собралось немало на стадионе в Нордерштедте, затянули "Ой у лузі червона калина". Фантастическую поддержку получила молодежь Шахтера в Германии. Впрочем, избежать третьего пропущенного мяча это не помогло. Гол снова получился роскошным – Наварро со штрафного как рукой положил в верхний угол. Все стало ясно – 0:3.

- Albert Navarro makes it 3-0 to Barça U19 vs Shakhtar U19 with a great free kick.pic.twitter.com/hXVxHXLw1a — Barça Buzz (@Barca_Buzz) November 7, 2023

Шахтер еще и в меньшинстве остался. Сдали нервы у Антона Глущенко, откровенно ударившего соперника. Красная карточка, которая не позволит ему сыграть с Антверпеном Это была капитуляция – подопечные Оскара Лопеса спокойно довели игру до разгрома. Только в компенсированное время штанга помешала "горнякам" таки забить гол престижа.

0:3 – Барселона набрала 12 очков и гарантировала себе выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА как минимум со второго места группы. У Шахтера осталось 3 пункта. Если Порту обыграет Антверпен, то оторвется от "горняков" на 6 очков, имея победу 4:1 в очном матче. Третье место группы ничего не дает – соответсвенно, шансы подопечных Алексея Белика квалифицироваться в евровесну существенно снизились.

Напомним, взрослые команды поединок 4 тура Лиги чемпионов сыграют вечером. Матч Шахтер – Барселона начнется 7 ноября в 19.45 по Киеву.

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