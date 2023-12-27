Реальная ситуация сегодня такова: Атлетико Минейро хочет оформить выкуп. С другой стороны, есть Шахтер, который еще два года владеет экономическими правами на игрока и сделал мне предложение продлить контракт.

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Шахтер хочет, чтобы игрок уже сейчас вернулся в команду, потому что желают иметь его в составе в 2024 году. Такова реальность. Остальное – это только предположение. Одно дело – захотеть футболиста, другое – купить.

Шахтер больше не желает отдавать его в аренду. Они желают продлить контракт и иметь Педринью у себя в 2024 году», – цитирует Дантаса No Ataque.

Напомним, Шахтер приобрел Педринью у Бенфики летом 2021 года за 18 миллионов евро. К началу полномасштабного вторжения бразилец успел отыграть 19 матчей за "горняков" во всех турнирах.

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