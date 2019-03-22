Бельгия – Россия – 3:1 – видео голов и обзор матча

Сборная Бельгии одолела сборную Россию в 1-м туре отбора на Евро-2020. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Евро-2020, квалификация

Группа I, 1-й тур

Бельгия – Россия – 3:1

Голы: Тилеманс, 15, Азар, 45 (пенальти), 88 – Черышев, 16

Удаление: Головин, 90+1 (Р, вторая желтая)

Евро-2020: сборная Бельгии обыграла Россию дома

Бельгийцы активно начали поединок и открыли счет на 15-й минуте усилиями Тилеманса. Но сразу развить свой успех "красные дьяволы" не смогли, поскольку уже через минуту Тибо Куртуа "привез" мяч в собственные ворота, буквально подарив гол Черышеву.

Исправлять положение взялся Эден Азар. Сначала лидер Челси в конце первого тайма самостоятельно заработал, а затем и уверенно реализовал одиннадцатиметровый. А под занавес встречи Азар оформил дубль, когда удачно воспользовался отскоком от Батшуаи в пределах штрафной.