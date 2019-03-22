Бельгія – Росія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Бельгії здолала збірну Росію у 1-му турі відбору на Євро-2020. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Євро-2020, кваліфікація

Група I, 1-й тур

Бельгія – Росія – 3:1

Голи: Тілеманс, 15, Азар, 45 (пенальті), 88 – Черишев, 16

Вилучення: Головін, 90+1 (Р, друга жовта)

Євро-2020: збірна Бельгії переграла Росію вдома

Бельгійці активно розпочали поєдинок і відкрили рахунок на 15-й хвилині зусиллями Тілеманса. Та відразу розвинути свій успіх "червоні дияволи" не змогли, оскільки вже за хвилину Тібо Куртуа "привіз" м'яч у власні ворота, буквально подарувавши гол Черишеву.

Виправляти становище взявся Еден Азар. Спочатку лідер Челсі наприкінці першого тайму самостійно заробив, а потім і впевнено реалізував одинадцятиметровий. А під завісу зустрічі Азар оформив дубль, коли вдало скористався відскоком від Батшуаї у межах штрафного майданчика.