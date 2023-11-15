Товарищеский матч между сборными Бельгии и Сербии перенесён на другой стадион.

Из-за обильных дождей поле стало непригодным для товарищеского матча между Бельгией и Сербией. Как информирует официальный сайт Бельгийской футбольной ассоциации (RBFA), в связи с погодными условиями место проведения встречи было изменено – игра состоится в Левене. Обычно в этом городе свои матчи проводит молодёжная сборная "Красных дьяволов".

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Учитывая перенос матча в другое место, RBFA приняла решение о том, что игра состоится при пустых трибунах. Болельщики, которые приобрели билеты на матч, получат свои средства обратно.

Ожидается, что в этой контрольной встрече наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско проверит в деле резервистов, которые ранее не получали шансов проявить себя в национальной команде.

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