Сборная Англии Гарета Саутгейта проведёт перед началом чемпионата Европы 2024 года две генеральные репетиции. Как информирует Sky Sports, FA договорилась о матчах с Бразилией и Бельгией – обе команды входят в топ-5 рейтинга ФИФА.

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Встреча с "селесао" состоится 23 марта 2024 года, а игра с Бельгией – спустя три дня. Оба матча будут сыграны в Лондоне на Уэмбли. Отмечается, что именно по итогам этих встреч Саутгейт определится с окончательной заявкой "трёх львов" на Евро-2024.

Последний раз Англия встречалась с Бразилией в ноябре 2017 года. В той встрече наставник англичан проверял в деле схему 3-5-2, которая впоследствии позволила сборной Англии добиться лучшего результата на чемпионатах мира за 28 лет (1/2 финала).

Гораздо чаще Англия в последние годы встречалась с Бельгией. Команда Саутгейта дважды уступила "красным дьяволам" по ходу ЧМ-2018, а затем обменялась с соперником победами в Лиге наций 2020/21.

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