Товариський матч між збірними Бельгії та Сербії перенесено на інший стадіон.

Через рясні дощі поле стало непридатним для товариського матчу між Бельгією та Сербією. Як інформує офіційний сайт Бельгійської футбольної асоціації (RBFA), у зв'язку з погодними умовами місце проведення зустрічі було змінено – гра відбудеться в Левені. Зазвичай у цьому місті свої матчі проводить молодіжна збірна "Червоних дияволів".

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З огляду на перенесення матчу в інше місце, RBFA ухвалила рішення про те, що гра відбудеться за порожніх трибун. Вболівальники, які придбали квитки на матч, отримають свої кошти назад.

Очікується, що в цій контрольній зустрічі наставник збірної Бельгії Доменіко Тедеско перевірить у справі резервістів, які раніше не отримували шансів проявити себе в національній команді.

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