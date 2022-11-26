"Моё восстановление проходит хорошо. У сборной в Катаре есть медицинский персонал, физиотерапевты, которые хорошо работают. Я могу стать лучше, как и команда.

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Я чувствовал себя хорошо в матче с Канадой. Хочу играть, а это самое важное. Я всегда говорил, что чем больше играю, тем лучше себя чувствую. Думаю, я должен участвовать в каждом матче, чтобы мы с командой могли добиться успехов. Бельгия может стать чемпионом мира, если я буду хорош", – цитирует Азара L'Equipe.

Напомним, в первом туре Бельгия не без проблем одолела Канаду (1:0) и с тремя очками возглавляет группу F. Азар вышел со старта и провел на поле 62 минуты. Поединок с Марокко состоится в воскресенье, 27 ноября, в 15:00.

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