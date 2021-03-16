Тамошние клубы проголосовали за слияние Лиги Жупиле с нидерландской Эредивизи.

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"Эти амбиции основаны и на уважении к спортивным амбициям великих клубов, и необходимости экономической стабильности для других профессиональных клубов. 25 клубов единодушны во мнении, что желают предоставить шанс БеНелиге", – сообщает Washington Post.

Отметим, что идея объединенного чемпионата Бельгии и Нидерландов давно обсуждается, но впервые получила широкую поддержку на официальном уровне.

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