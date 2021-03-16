Тамтешні клуби проголосували за злиття Ліги Жупіле з нідерландським Ередивізі.

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"Ці амбіції засновані і на повазі до спортивних амбіцій великих клубів, і на необхідності економічної стабільності для інших професіональних клубів. 25 клубів одностайні в думці, що бажають надати шанс БеНелізі", – повідомляє Washington Post.

Зазначимо, що ідея об'єднаного чемпіонату Бельгії та Нідерландів давно обговорюється, але вперше отримала широку підтримку на офіційному рівні.

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