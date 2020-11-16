"Красные дьяволы" обеспечили себе итоговый успех активным стартом поединка. Как следствие, два мяча бельгийцы забили в первые 25 минут.

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На 10-й минуте Лукаку пасом у полукруга штрафной нашел Юри Тилеманса, а хавбек Лестера бильярдным выстрелом от стойки заставил капитулировать Пикфорда. Второй гол подопечные Мартинеса провели со стандарта. Штрафной из выгодной позиции готовились выполнить де Брюйне и Мертенс. Но ответственность на себя взял форвард Наполи – Дрис классно перебросил стенку и не оставил шансов голкиперу.

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