Бельгия – Англия – 2:0 – видео голов и обзор матча
В рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА бельгийская сборная уверенно переиграла команду Англии. Вашему вниманию видео забитых мячей и самые интересные моменты противостояния.
"Красные дьяволы" обеспечили себе итоговый успех активным стартом поединка. Как следствие, два мяча бельгийцы забили в первые 25 минут.
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На 10-й минуте Лукаку пасом у полукруга штрафной нашел Юри Тилеманса, а хавбек Лестера бильярдным выстрелом от стойки заставил капитулировать Пикфорда. Второй гол подопечные Мартинеса провели со стандарта. Штрафной из выгодной позиции готовились выполнить де Брюйне и Мертенс. Но ответственность на себя взял форвард Наполи – Дрис классно перебросил стенку и не оставил шансов голкиперу.
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