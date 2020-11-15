Турция – Россия – 3:2

Голы: Караман, 26 Ундер, 32, Тосун, 52 (пен) - Черышев, 11 Кузяев, 57

Удаление: Семенов, 24 (Россия)

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Россияне открыли счет, но радость гостей была недолгой. Еще до свистка на перерыв турки сумели переломить ход игры и выйти вперед, а подопечные Черчесова остались в меньшинстве.

Во втором тайме соперники обменялись голами, что гарантировало победу хозяев.

Перед заключительным туром Лиги наций Россия возглавляет группу B3, а сборная Турции расположилась на третьей строчке.

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