Бельгия – Англия прогноз на матч за 3 место на ЧМ-2018

Бельгия и Англия встретятся в матче за бронзовые медали чемпионата мира 2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Бельгия – Англия состоится 14 июля на стадионе Санкт-Петербург. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция – Хорватия прогноз финального матча ЧМ-2018

Авторитетная букмекерская контора Bwin считает, что фаворитом в борьбе за третье место на чемпионате мира-2018 является Бельгия. Бронзовые медали "красных дьяволов" оцениваются коэффициентом 1.57, а аналогичное достижение английской сборной – 2.3.

На победу Бельгии в основное время можно поставить за 2.15, на викторию "трех львов" – за 3.2, а на ничью – за 3.7. Вероятность того, что матч завершится без дополнительного времени, оценивают в 1.24.

В то же время Bwin продолжает принимать ставки на лучшего бомбардира Мундиаля. Главным претендентом на "Золотую бутсу" с 6 голами на ЧМ-2018 остается Харри Кейн – коэффициент 1.05. Ближайшим преследователем англичанина среди тех, кто продолжает выступать на турнире, является бельгийский форвард Лукаку (4 гола) – коэффициент 19.

Как ЧМ-2018 повлияет на судьбу "Золотого мяча": топ-5 игроков, которые могут нарушить гегемонию Месси и Роналду

Коэффициенты в William Hill на итог матча за 3-е место почти не отличаются от уже предложенных. Специалисты конторы предлагают поставить на авторов голов в этой встрече. У англичан: Харри Кейн – за 1.85, Джейми Варди – за 2.5. У бельгийцев: Ромелу Лукаку – за 2.1, Миши Батшуаи – за 2.25.

Британская контора также считает, что вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд сможет посоревноваться с Уго Льорисом за приз "Золотая перчатка". Признание голкипера Эвертона оценивают в 2.75, а успех француза – в 1.73.

Напомним, что в полуфинале Бельгия ничего не сумела противопоставить Франции, а Англия в овертайме пропустила решающий гол от хорватов.