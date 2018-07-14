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Бельгия – Англия: Менье открыл счет уже на 4-й минуте

17:16 63 Читати українською
Бельгия – Англия: Менье открыл счет уже на 4-й минуте
Бельгия – Англия: отчет матча за 3-е место ЧМ-2018

Бельгия и Англия встречаются в матче за третье место чемпионата мира ЧМ-2018. Счет и отчет о матче читайте на Футбол24.

Матч Бельгия – Англия начался в 17:00 по киевскому времени.

Бельгия – Англия – видео гола

Команда Роберто Мартинеса, которая мечтала сыграть в финале чемпионата мира и считалась одним из главных фаворитов турнира, открыла счет уже на 4-й минуте. Де Брюйне нашел на левом фланге атаки свободного Шадли, а тот выполнил классную передачу вдоль вратарской, откуда Менье вколотил сферу в сетку, опередив защитника.

Бельгия – Англия: онлайн-трансляция матча за 3-е место ЧМ-2018

После забитого мяча Бельгия продолжала интересно комбинировать, тогда как у команды Саутгейта вовсе не клеилась наступательная игра. "Три льва" сбились на банальные навесы и прострелы, которые не несли никакой угрозы воротам Куртуа. А вот "красные дьяволы" вновь больно "вкололи" англичан на 12-й минуте, когда Пикфорд ногой отразил удар Де Брюйне с близкого расстояния.

Англия организовала свой первый опасный момент лишь на 23-й минуте. Дайер нашел в штрафной бельгийцев Кейна, а форвард Тоттенхэма, пробивая в падении метров с 16-ти, лишь немного не попал в ворота.

Подопечные Мартинеса, которые более вдохновенно проводили первый тайм, снова серьезно угрожали владением Пикфорда на 35-й минуте. Алдервейрелд мощно выстрелил из-за пределов штрафной, а мяч просвистел над перекладиной.

Бельгия – Англия – 1:0 (LIVE)

Гол: Менье, 4

ЧМ 2018Матч за 3 место

Бельгия - Англия: Суббота 14 июля 2018

Бельгия

live 45'
1 : 0
Англия
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