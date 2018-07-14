toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Бельгия – Англия: составы на матч за 3-е место ЧМ-2018

15:55 58 Читати українською
Бельгия – Англия: составы на матч за 3-е место ЧМ-2018
Бельгия – Англия: составы на матч за 3-е место ЧМ-2018

Бельгия и Англия сыграют в матче за 3-е место чемпионата мира 2018. Наставники команд определились со стартовыми составами.

Матч и онлайн-трансляция Бельгия – Англия начнутся в 17:00 по киевскому времени.

Бельгия – Англия: анонс матча за 3-е место на ЧМ-2018

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Тилеманс, Витсель, Шадли, Де Брюйне, Лукаку, Азар

Англия: Пикфорд, Роуз, Стоунз, Джонс, Магуайр, Триппьер, Дайер, Делф, Лофтус-Чик Стерлинг, Кейн

Бельгия – Англия прогноз на матч за 3 место на ЧМ-2018

ЧМ 2018Матч за 3 место

Бельгия - Англия: Суббота 14 июля 2018

Бельгия
до матча
49
мин
Англия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Главное Англия Бельгия Бельгия Бельгия - Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
49
мин
Бельгия
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук