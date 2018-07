Бельгия – Англия: составы на матч за 3-е место ЧМ-2018

Бельгия и Англия сыграют в матче за 3-е место чемпионата мира 2018. Наставники команд определились со стартовыми составами.

Матч и онлайн-трансляция Бельгия – Англия начнутся в 17:00 по киевскому времени.

Бельгия – Англия: анонс матча за 3-е место на ЧМ-2018

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Тилеманс, Витсель, Шадли, Де Брюйне, Лукаку, Азар

Англия: Пикфорд, Роуз, Стоунз, Джонс, Магуайр, Триппьер, Дайер, Делф, Лофтус-Чик Стерлинг, Кейн

Бельгия – Англия прогноз на матч за 3 место на ЧМ-2018

Here's the #ThreeLions teamsheet for our last game of the 2018 #WorldCup.



Keep doing us proud, lads! pic.twitter.com/nVhxTbIEf3