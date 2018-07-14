Бельгия – Англия: гол Менье помог сборной Бельгии повторить интересный рекорд

Матч за третье место ЧМ-2018 между Бельгией и Англией не обошелся без новых рекордов.

Полузащитник сборной Бельгии Томас Менье открыл счет в матче за третье место чемпионата мира-2018 против Англии. Он стал десятым игроком бельгийцев, который забивал на Мундиале.

Бельгия – Англия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Кроме Менье, на ЧМ-2018 также забивали Ромелу Лукаку, Эден Азар, Аднан Янузай, Миши Батшуаи, Дрис Мертенс, Ян Вертонген, Маруан Феллаини, Насер Шадли и Кевин де Брюйне.

По этому показателю Бельгия повторила рекорд. 10 различных футболистов в одной команде забивали на ЧМ-1982 (Франция) и на ЧМ-2006 (Италия).

Напомним, матч за третье место чемпионата мира-2018 завершился уверенной победой сборной Бельгии над Англией (2:0).

Бельгия уверенно обыграла Англию в матче за 3-е место ЧМ-2018