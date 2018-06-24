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Бельгия – Тунис: послематчевая пресс-конференция Роберто Мартинеса

23 июня 18:03 56 Читати українською
Бельгия – Тунис: послематчевая пресс-конференция Роберто Мартинеса
Роберто Мартинес / фото: ФИФА

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу своих подопечных над Тунисом в поединке 2 тура ЧМ-2018.

"Сегодня мы показали себя хорошо, однако надо отметить заслуги сборной Туниса. Она хотела победить, создала высокий прессинг.

Мы заслужили победу, потому что использовали свои возможности. Мы все еще растем как команда, есть вещи, которые нужно улучшать. Например, мы не очень хорошо контролировали мяч после двух голов. Но мы хорошо атаковали перед воротами, игроки понимали друг друга.

Бельгия – Тунис – 5:2 – видео голов и обзор матча

Состав на матч с Англией? На чемпионате мира все 23 игрока играют свою роль. Будут небольшие изменения в составе, будет игровое время для футболистов, которые это заслужили. К тому же нам нужно оценить здоровье Лукаку, Азара, Мертенса, который потянул бедро.

Лукаку повредил внешнюю связку на левой ноге – попытался продолжить игру, но не смог. Через двое суток поймем, что с ним", – цитирует Мартинеса Championat.

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ЧМ-2018 2 тур

Бельгия - Тунис: Суббота 23 июня 2018

Бельгия
Матч окончен
5 : 2
Тунис
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