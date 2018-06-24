Бельгія – Туніс: післяматчева прес-конференція Роберто Мартінеса

Наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес прокоментував перемогу своїх підопічних над Тунісом у поєдинку 2 туру ЧС-2018.

"Сьогодні ми показали себе добре, однак треба відзначити заслуги збірної Тунісу. Вона хотіла перемогти, створила високий пресинг.

Ми заслужили перемогу, тому що використовували свої можливості. Ми все ще ростемо як команда, є речі, які потрібно покращувати. Наприклад, ми не дуже добре контролювали м'яч після двох голів. Але ми добре атакували перед воротами, гравці розуміли один одного.

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Склад на матч з Англією? На чемпіонаті світу всі 23 гравці грають свою роль. Будуть невеликі зміни в складі, буде ігровий час для футболістів, які це заслужили. До того ж нам потрібно оцінити здоров'я Лукаку, Азара, Мертенса, який потягнув стегно.

Лукаку пошкодив зовнішню зв'язку на лівій нозі – спробував продовжити гру, але не зміг. Через дві доби зрозуміємо, що з ним", – цитує Мартінеса Championat.

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