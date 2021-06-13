"Очень сложно играть в первом матче. Нам нужно было сконцентрироваться на 90 минут, не пропустить ни одного гола. Неприятно, что Кастань не сможет больше помочь на Евро. У него двойной перелом стенки глазницы. Могу точно сказать, что он свое участие в турнире закончил. Тома Менье отлично справился со своей ролью, был полностью сконцентрирован и внес вклад в победу. Очень горжусь тем, как он вышел на замену и сыграл.

Бельгия – Россия – 3:0 – видео голов и обзор матча

Мы встречались с Россией уже три раза. Черчесов в одной из игр использовал схему в четыре защитника, мы были готовы к такой схеме. Это не стало для нас сюрпризом. Мы знаем, насколько они могут быть опасны. У них есть Дзюба и другие игроки, которые могли стать испытанием для нас. Мы знаем, насколько хороша Россия тактически.

Мы были очень расстроены новостями об Эриксене. Мы совершенно не хотели говорить о футболе в тот момент. У Кристиана много одноклубников в нашей команде и из Тоттенхэма и из Интера. Желаем ему скорейшего выздоровления. Хорошо, что он чувствует себя лучше", – приводит слова Мартинеса Чемпионат.

Напомним, несмотря на замену Кастаня еще в первом тайме, Бельгия легко разобралась с Россией (3:0) и ожидаемо возглавила группу B из-за лучшей разницы голов, чем у финнов.

Бельгия экономно расправилась с Россией на Евро-2020 – футбольное самоубийство от команды Черчесова