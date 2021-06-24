Головний тренер "селесао" Фернанду Сантуш оцінив вихід своєї команди у плей-офф чемпіонату Європи. В 1/8 фіналу Португалія зіграє проти Бельгії.

На думку Сантуша, головна перевага бельгійців полягає в більшій кількості часу для підготовки. "Червоні дияволи" зіграли свій матч 3-го туру в понеділок, а Португалія – лише в середу, розписавши мирову з Францією (2:2).

"Що мені дуже сподобалося, так це колективні дії команди. Проти Франції ми грали послідовно, потужно, не втрачаючи бойового духу. Є куди вдосконалюватися. Другий тайм ми почали погано, але встигли перебудуватися.

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Тепер треба готуватися до зустрічі зі збірною Бельгії, яка є серйозним суперником. Якщо поглянути на рейтинги, вона йде на першому місці. Але давайте спершу все зважимо і зрозуміємо, що нам буде потрібно до цього матчу.

Ми в невигідному становищі. Відпочинок дуже важливий – потрібно бути свіжими. У нас такого ж гандикапу не передбачається. Подивимося, чи немає яких-небудь змін у збірній Бельгії. Давайте проаналізуємо цю команду і підготуємося до матчу зі звичною метою – пройти далі", – цитує Сантуша офіційний сайт УЄФА.

Матч Бельгія – Португалія буде зіграний 27 червня у Севільї. Переможець цієї гри у чвертьфіналі протистоятиме сильнішому в парі Італія – Австрія.

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