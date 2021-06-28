"Сегодня дело было не столько в том, насколько хороши мы можем быть сами, сколько в том, чтобы адаптироваться к игре Португалии, потому что они могут лучше делать то, что им нужно делать для победы. Вот почему они действующие чемпионы Европы и выиграли Лигу наций – на их стороне невероятный опыт, и они знают, как использовать моменты, чтобы уколоть соперника.

Бельгия – Португалия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Мы продемонстрировали невероятную концентрацию и очень хорошо защищались. Мы контролировали игру и хорошо оборонялись, когда приходилось. Мы забили очень хороший гол, а затем во втором тайме, как и следовало ожидать, инициатива перешла к Португалии.

Нам пришлось проявить моральные качества. Нам нужно было сохранять дисциплину, придерживаться тактики и действовать дальновидно. Если бы мы лучше использовали владение мячом и лучше делали последний пас, мы бы, вероятно, получили больше радости от рисков, на которые пошла Португалия. Травмы де Брюйне и Азара? Пока рано говорить о том, как у них дела. У Кевина проблема с голеностопом, у Эдена – с мышцей. Но надо дождаться диагнозов.

Почему долго ожидал замены? Я не хотел, чтобы команда потеряла концентрацию, к тому же нельзя было исключать дополнительное время. Я больше думал о том, чтобы ничего не сломать в нашей игре. Я видел, что игроки справляются. Выходя на замену, иногда трудно сразу войти в игру, поэтому я не считал нужным выпускать других футболистов", – приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Отметим, что бельгийцы минимально обыграли Португалию (1:0) и вышли в следующую стадию Евро-2020, но рискуют потерять Эдена Азара и Кевина де Брюйне.

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