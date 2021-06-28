"Сьогодні справа була не стільки в тому, наскільки хорошими ми можемо бути самі, скільки в тому, щоб адаптуватися до гри Португалії, тому, що вони можуть найкраще робити те, що їм потрібно робити для перемоги. Ось чому вони чинні чемпіони Європи та виграли Лігу націй – на їхньому боці неймовірний досвід, і вони знають, як використовувати моменти, щоб вколоти суперника.

Бельгія – Португалія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ми продемонстрували неймовірну концентрацію і дуже добре захищалися. Ми контролювали гру і добре оборонялися, коли доводилося. Ми забили дуже хороший гол, а потім у другому таймі, як і слід було очікувати, ініціатива перейшла до Португалії.

Нам довелося проявити моральні якості. Нам потрібно було зберігати дисципліну, дотримуватися тактики і діяти далекоглядно. Якби ми краще використовували володіння м'ячем і краще робили останній пас, ми б, ймовірно, отримали більше радості від ризиків, на які пішла Португалія. Травми де Брюйне і Азара? Поки рано говорити про те, як у них справи. У Кевіна проблема з гомілкостопом, у Едена – з м'язом. Але треба дочекатися діагнозів.

Чому довго очікував на заміни? Я не хотів, щоб команда втратила концентрацію, до того ж не можна було виключати додатковий час. Я більше думав про те, щоб нічого не зламати в нашій грі. Я бачив, що гравці справляються. Виходячи на заміну, іноді важко відразу увійти в гру, тому я не вважав за потрібне випускати інших футболістів", – наводить слова Мартінеса офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що бельгійці мінімально обіграли Португалію (1:0) та вийшли до наступної стадії Євро-2020, але ризикують втратити Едена Азара та Кевіна де Брюйне.

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