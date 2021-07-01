"Они первые в рейтинге ФИФА. Бельгия – команда с выдающимися игроками, мы знаем их огромный потенциал. Мы должны быть осторожными и стараться играть так, как мы привыкли. Они, наверное, немного опытнее, зато у нас есть энтузиазм.

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Лукаку значительно улучшился за последние годы, возможно, благодаря работе с именитыми тренерами. Конте помог ему усовершенствовать несколько вещей, которых у него раньше не было. Его физическая сила, скорость, решительность... Я обращаю внимание на такие компоненты нападающего", – приводит слова Иммобиле официальный сайт УЕФА.

Напомним, четвертьфинал Евро между сборными Италии и Бельгии состоится в пятницу (2 июля).

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