"Вони перші в рейтингу ФІФА. Бельгія – команда з видатними гравцями, ми знаємо їх величезний потенціал. Ми повинні бути обережними і намагатися грати так, як ми звикли. Вони, мабуть, трохи досвідченіші зате у нас є ентузіазм.

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Лукаку значно покращився за останні роки, можливо, завдяки роботі з іменитими тренерами. Конте допоміг йому вдосконалити кілька речей, яких у нього раніше не було. Його фізична сила, швидкість, рішучість... Я звертаю увагу на такі компоненти нападника", – наводить слова Іммобіле офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, чвертьфінал Євро між збірними Італії та Бельгії відбудеться у п'ятницю (2 липня).

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